Soort van de maand: Een kijkje bij de steenuilen van Wim de Boer

In de maand februari zet ROEG! samen met Heel Drenthe Zoemt en het IVN de steenuil in het zonnetje. Wim de Boer uit Lhee heeft steenuilen op zijn erf. Wij namen een kijkje.

"De steenuilengroep Uffelte heeft hier de nestkast neergehangen. Ze hebben voor deze plek gekozen, omdat deze eik grote zware takken heeft. Daar kan de kast prachtig op staan", legt De Boer uit.De steenuilen hebben het erf van De Boer snel gevonden. "We hadden gelijk het eerste jaar al beet. Toen zat er een jong stelletje in en hebben wij drie jonge steenuilen mogen ontmoeten."Het erf van De Boer is uitermate geschikt voor de steenuil. Door de schapen komen er mestkevers en dat is voedsel voor de steenuilen.Daarnaast zorgen de bosschages ervoor dat het een ideale omgeving is voor de vogel om aan voedsel te komen.Maar het is niet alleen de omgeving. De Boer doet zelf ook zijn best om zijn erf een plezierige plek voor de steenuil te laten zijn. "Die houtbult heb ik daar neergelegd met ruimte ertussen. Daar zitten ze graag en soms zie je ze. De paal is de favoriete plek van het mannetje. Hij kijkt vanaf daar naar de nestkast en moet ervoor zorgen dat er voer binnenkomt."De Boer is enthousiast. "Het wordt steeds leuker, je ziet wat ze doen. En we worden door de steenuilenwerkgroep begeleid. Ze geven ons informatie en dan word je steeds enthousiaster."Elke week komt het IVN met een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber. Deze week kun je je eigen steenuil maken.Stenen zijn er in allerlei vormen en maten. Ga lekker naar buiten en speur naar mooie stenen. Ga op zoek naar een steen die al een beetje de vorm heeft van een steenuiltje. Dit mag een kleine of een grote steen zijn, dat maakt niets uit.Thuis kun je met verf of met stiften (liefst watervaste) op de steen tekenen zodat het op een echte steenuil lijkt! Wij zijn benieuwd naar het resultaat. Deel je je foto op ROEG !?Wil je zelf meer weten over de steenuil? Zondagmiddag houdt de Steenuilenwerkgroep Drenthe een lezing in de bibliotheek in Emmen. De lezing begint om 13.30 uur en duurt twee uur. De entree is 2.50 euro. Hier vind je meer informatie over de lezing.