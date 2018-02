Vannacht en morgenvroeg kans op gladheid en sneeuw

ASSEN - Het kan vannacht en morgen tijdens de ochtendspits in Drenthe plaatselijk glad worden door sneeuwval, waarschuwt het KNMI.

Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Hun wordt geadviseerd het rijgedrag aan te passen en de weerberichten en waarschuwingen in de gaten te houden."Ik verwacht vannacht en morgenochtend vanuit het westen sneeuw, een zuidoostenwind en temperaturen iets onder nul, waardoor er komende nacht en tijdens de ochtend(spits) een sneeuwdek gevormd zal worden. Die kan tot wel 5 centimeter dik worden", zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga.Volgens Havinga gaat de sneeuw later in de ochtend over in natte sneeuw en regen. "Met oplopende temperaturen verdwijnt de sneeuw en gladheid geleidelijk."