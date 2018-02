Drentse scholen bedenken creatieve alternatieven voor staking

ASSEN - In Drenthe, Groningen en Friesland werd vandaag gestaakt in het basisonderwijs. Zeker 90 procent van de scholen deed mee aan de staking. Leerkrachten leggen het werk neer om hun eis voor meer salaris kracht bij te zetten.

Er zijn verschillende bijeenkomsten waar stakers naar toe kunnen. De grootste bijeenkomst is vanmiddag in de Suikerfabriek in Groningen. Maar niet elke leerkracht gaat daar naartoe. Sommige stakers maken zich op een andere manier nuttig.Zo zijn in Nieuw-Amsterdam leraren van basisschool De Bron aan het werk gegaan in woonzorgcentrum Oldersheem. "Eigenlijk hebben we hetzelfde probleem. In de zorg hebben mensen ook problemen met hogere werkdruk: meer doen in minder tijd en dat is eigenlijk waar wij ook mee zitten. We hebben als leraren hetzelfde probleem als in de zorg", aldus een van de onderwijzers.Ook in Nieuw-Balinge staakten de leraren. Daarom hebben de 60-plussers in het dorp gezegd wel op de kinderen te letten. "We vonden dat een heel leuk idee met elkaar", zegt frontvrouw José Post. "We hebben ook gezegd: Gaan jullie maar staken, wij redden ons wel'." De hele dag hebben de ouderen activiteiten bedacht voor de kinderen van de basisschool."Het is gewoon voor jezelf als 60-plusser leuk om met de jeugd in aanraking te blijven komen. De kinderen vinden het ook grandioos als opa en oma gewoon meedoen", lacht Post.