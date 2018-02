Toeristische Zone Assen-Zuid rekent op 2,5 miljoen bezoekers

ASSEN - Ontwikkelaars van de zogeheten Toeristische Zone Assen-Zuid, met onder meer het IJscomplex, TT World en de Fashion Outlet, mikken op 2,5 miljoen bezoekers.

De initiatiefnemers hebben een overeenkomst ondertekend met de gemeente Assen om voor 185 miljoen te investeren in Assen-Zuid. De initiatiefnemers denken tussen de 660 en 895 structurele banen te kunnen creëren. Een deel van het gebied is bestemd voor natuur. Er zijn plannen om het Witterdiep opnieuw te laten meanderen en een beekdal aan te leggen dat in verbinding staat met de Drentsche Aa.Het gebied van 50 hectare biedt volgens het plan in de toekomst ruimte aan natuurontwikkeling en een grote variatie aan activiteiten in het IJscomplex, TT World en de Fashion Outlet. "Met het combineren van drie grote ontwikkelingen willen de initiatiefnemers een grote attractie toevoegen aan het bestaande aanbod in Drenthe. Ze willen daarbij inspelen op wensen en behoeften van bezoekers van Drenthe en Assen", aldus de gemeente.Op het TT World-terrein komen activiteiten als VR Gaming, escaperooms, bowling, trampolinepark en indoorsport. Het IJscomplex bestaat uit een skibaan van 300 meter en een ijshal voor ijshockey en shorttrack. De Outlet krijgt het karakter van een dorp in een groene omgeving.De initiatiefnemers van het TT Hotel, TT Plaza, TT Hall en TT Instituut haken volgens de gemeente af. Henk Ziengs uit Assen is tegenstander van realisatie van een outletcentrum bij het TT Circuit en heeft het plan van een TT Hotel.