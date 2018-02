Tien jaar A37: 'Meters aan plannen in ordners, maar nog geen meter verdubbeling in Duitsland'

EMMEN - Tien jaar is de A37 tussen Hoogeveen en de Duitse grens nu verdubbeld.

Maar in Duitsland, tussen Meppen en Cloppenburg, ligt nog geen meter verdubbelde weg. Hoog tijd dat daar eens werk van wordt gemaakt, vinden critici."We hebben meters aan ordners met plannen, maar nog geen meter asfalt", zegt Gerhard Roelfes van stedenkring Zwolle - Emsland. De stedenkring is nu acht jaar met de verdubbeling bezig. "Het gaat om een stuk asfalt van 83 kilometer en om 720 miljoen euro. En we hebben te maken met meerdere deelstaten en bondsregeringen."En dat helpt niet mee in het proces. In de jaren tachtig kwam de verdubbeling van het Duitse gedeelte ook al ter sprake. "Je komt in een soort trechter terecht in Duitsland", zegt Ad Bos, oud-directeur van TVM. Hij zat namens het bedrijfsleven aan de onderhandelingstafel."En dat realiseerde men zich toen ook. Dus de Duitsers zouden de verdubbeling toen ook oppakken. Maar dat is niet van de grond gekomen", zegt Bos. "Het had eigenlijk twintig jaar geleden opgepakt moeten worden, maar het staat pas sinds een paar maanden op de agenda."Wekelijks komen er volgens Roelfes vierduizend vrachtwagens over de tweebaansweg. "Er is heel veel verkeer hier. Er gebeuren veel dodelijke ongelukken. Ook door het snelheidsverschil."Vrachtwagens mogen zestig op de weg, maar er wordt vaak te hard gereden. "Het loopt normaal gesproken wel door. Maar de laatste tijd gebeuren er veel dodelijke ongelukken en dan staat alles vast.""We zijn er wel aan gewend", zegt Hans de Bie, die drie keer per week over de route rijdt richting Scandinavië. "Maar de verdubbeling zou een zegen zijn, dat scheelt ons veel tijd.""Alle neuzen staan in de politiek nu dezelfde kant op", zegt Roelfes. "We hopen dat de verdubbeling nu in 2020 kan beginnen."