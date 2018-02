Deel dit artikel:











Kortere behandeling huidziekten met nieuwe lichtcabine in Emmen De nieuwe lichtcabine in Emmen (foto: Bianca Verhoef)

EMMEN - Het Scheper Ziekenhuis Emmen heeft een nieuwe lichtcabine. Doordat hij meer lampen heeft dan de oude, hoeven patiënten met huidziekten er tijdens hun therapie minder lang mee behandeld te worden.

Ook is de nieuwe cabine hoger, wat handiger is voor lange patiënten en is de behandeling nauwkeuriger doordat hij computergestuurd is.



Eczeem

De cabine wordt onder meer gebruikt om psoriasis en eczeem te behandelen. De therapie begint met een behandeling van enkele seconden, die wordt uitgebreid naar minuten. De behandelduur kan met het nieuwe apparaat bijna worden gehalveerd, meldt Treant Zorggroep.



Dit voorjaar worden ook in de Treant-ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal nieuwe cabines geplaatst.