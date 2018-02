Deel dit artikel:











Huesmann per direct weg bij Hurry-Up Huesmann in actie (foto: Hurry-Up) Huesmann verlengde in juni nog zijn contract bij Hurry-Up (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - De Duitse linkeropbouwer Joel Huesmann vertrekt per direct bij handbalclub JMS Hurry-Up. Dat meldt de Zwartemeerse club.

Huesmann verruilt Hurry-up voor Sporting 36 Komlo in Hongarije. De 27-jarige Duitser speelde onlangs op proef bij de Hongaarse club. Kort daarna diende Sporting 36 Komlo een overschrijvingsverzoek in bij Hurry-Up. Daarna liet Huesmann weten dat hij niet terugkeert in Zwartemeer.



De linkeropbouwer kwam halverwege vorig seizoen over van HC Wölfe Nordrhein.



"Hij is al vanaf december aan het rondkijken. Jammer dat hij gaat nu wij steeds beter gaan spelen", zegt Hurry-Up-voorzitter Hendrikus Velzing. "Maar we willen een verbetering voor hem niet in de weg staan.”