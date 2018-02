Het is Valentijnsdag en deze koppels zeiden 'JA!'

HOOGEVEEN/BLAUWESTAD - Veel bedrijven en geliefden hebben het extra druk vandaag, want het is 14 februari. Valentijnsdag.

Zo is er een speciaal valentijnsdiner bij Wildlands, politieke partijen delen rozen en valentijnskaarten uit en ook Groningen Airport Eelde doet mee. "Ja we willen daar natuurlijk op inhaken", zegt communicatiemedewerker Eline van der Meulen. "En groter dan een huwelijksaanzoek kan bijna niet."Veertig aanmeldingen kreeg GAE op het oproepje, waar niet alleen mannen, maar ook veel vrouwen en zelfs kinderen op reageerden. Zij hoopten dat hun ouders zouden willen trouwen.Carola Klunder was de gelukkige. Zij wandelde vanmiddag samen met haar vriend en dochtertje bij Blauwestad, toen vriend Kaz Dekker haar tot stilstand bracht. Carola: "Toen dacht ik wel: 'wat gaat er nu gebeuren?'"Vanuit Hoogeveen was ondertussen een klein vliegtuigje komen aanvliegen, met een lange banner. "Carola wil je met me trouwen?""Gelukkig is het goed uitgepakt", zegt de opgeluchte Kaz. "We hebben d'r te pakken!" Carola zei 'ja'.Wie vandaag het ja-woord officieel uitspraken, waren Rianne en Marvin Blokzijl uit Hoogeveen. "Het was toevallig ook op Valentijnsdag, maar wel expres om negen uur 's ochtends," zegt de bruid. Elke woensdagochtend kunnen koppels namelijk gratis trouwen op het gemeentehuis aldaar. "Twee vliegen in een klap," aldus een lachende bruidegom. "Valentijnsdag vergeet ik nooit weer."