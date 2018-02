Deel dit artikel:











Drents huwelijksaanzoek in Holland Heineken House Kevin Mooibroek gaat op zijn knieën voor zijn Daniek (foto: Heineken)

GANGNEUNG - Naast sportvreugde is er in het Holland Heineken House in Zuid-Korea ook ruimte voor romantiek. Zeker op Valentijnsdag. Daniek Mensinga uit Emmen weet daar alles van.

Haar vriend Kevin Mooibroek (35), ook uit Emmen, ging vlak voor de huldiging van Jorien ter Mors en Marrit Leenstra op zijn knieën voor zijn grote liefde, die van niets wist. Ten overstaan en onder luid applaus van vele oranje-fans gaf ze Kevin het verlossende antwoord op het huwelijksaanzoek: 'ja!'.



Kevin in complot.

Ook de weg naar Zuid-Korea toe was voor Daniek (32) een grote verrassing. Het koppel, dat negen jaar samen is, zou overnachten in een hotel in Amsterdam, maar kreeg daar te horen dat de kamer dubbel geboekt was. Ze kregen te horen dat ze konden overnachten in een ander hotel, waarna een limousine kwam voorrijden.



Vervolgens werd hen verteld dat hen een overnachting in het Holland Heineken House werd aangeboden in Gangneung in Zuid-Korea. Dat Kevin zelf in het complot zat, wist Daniek toen nog niet.



Honeymoon suite en schaatswedstrijd

De twee brengen hun verlovingsnacht door in de honeymoon suite en bezoeken een schaatswedstrijd. Daarna vliegen ze terug en vieren ze de verloving met hun twee kinderen en andere familieleden.