Oehoe neergestreken vlak over Groningse grens

De oehoe is neergestreken in de bossen rond Sellingen.

De roofvogel wordt daar al enkele weken gezien en gehoord, meldt RTV Noord . De wilde oehoe laat zich af en toe zien in de buurt van Drenthe. Zo was er afgelopen augustus één in Norg. Ook in Overijssel en het Lauwersmeergebied wordt hij gezien.Volgens Epping geeft de komst van oehoe aan hoe bijzonder de natuur in Westerwolde is. "Waarschijnlijk voelt hij zich thuis in een gebied met bos én open vlaktes. Het zou kunnen dat hij zich hier gaat vestigen. Maar dat moet-ie eerst nog een partner vinden."Het is volgens Epping ook mogelijk dat het om een ontsnapt dier gaat, maar die kans is klein. Epping: "Dieren in gevangenschap moeten geringd zijn en dat is deze niet. Ook vertoont hij ander gedrag dan een tamme uil: hij zoekt de mens niet op. Het is bijna zeker dat het om een wilde uil gaat."