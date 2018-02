Plannen voor attractiepark met grootste kartbaan ter wereld bij TT Circuit

ASSEN - Een aantal Drentse ondernemers heeft plannen voor een attractiepark bij het TT Circuit in Assen. De voorlopige naam is TT SpeedWorld.

In het attractiepark moet onder meer de grootste kartbaan van de wereld worden aangelegd. Ook elektronisch racen, een kombaan voor racen op fietsen en een TT Hotel maken onderdeel uit van het plan.“We zijn heel enthousiast geworden van de mogelijke komst van de Formule 1 Dutch Grand Prix. Het heeft ons geïnspireerd om verder te denken wat Assen de wereld te bieden heeft rond snelheid en amusement", zegt initiatiefnemer Henk Ziengs uit Assen. "Het zou zonde zijn als de Formule1 maar een paar dagen per jaar publiek oplevert. TT SpeedWorld zal onze regio structureel toerisme opleveren.”Ook vastgoedondernemer Peter van Dijk uit Emmen en het TT Instituut zijn betrokken bij de plannen. Net als TT Plaza. "Drenthe wordt de groenste provincie voor alles met twee en vier wielen. De plannen voor de skihelling sluiten perfect aan: ook dat is snelheid. TT staat voor Tourist Trophy, het wordt tijd om ons echt op toerisme te gaan richten", zegt Lammert de Wit van TT Plaza.“Drenthe mist een dagattractie. Het TT SpeedWorld-themapark kan structureel twee tot drie miljoen bezoekers per jaar trekken", zegt voorzitter Gerard Kremer van MKB Noord. "Gewone attractieparken hebben een achterland van zo’n tweehonderd kilometer omtrek. Voor Formule 1-racing en een racing-attractiepark is het achterland zo’n vijf tot wel acht uur rijden, dus is er een veel groter potentieel publiek."Het doel is niet de F1; "de F1 is een springplank naar het ontwikkelen van een dagattractie", vervolgt Kremer. "Stel dat het lukt om deze mensen twee tot drie dagen in de regio door te laten brengen. Dit geeft de regio en de binnensteden een impuls voor horeca, hotels en winkels. Geweldig voor onze bedrijven en geweldig voor de werkgelegenheid.""We denken dat het ontwikkelen van een amusementspark de keuze om de Formule 1 in Assen te laten landen stimuleert", vult Henk Ziengs aan. Hoeveel er in de plannen voor TT SpeedWorld wordt geïnvesteerd, is nog onduidelijk.De initiatiefnemers van TT SpeedWorld tekenden vanmiddag om uiteenlopende redenen niet de overeenkomst met de gemeente Assen om 185 miljoen te investeren in de Toeristische Zone Assen-Zuid