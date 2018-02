Deel dit artikel:











Crisisopvang ouderen Havelte moet in eigen dorp gebeuren In Havelte willen ze crisisopvang voor ouderen in eigen dorp (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

HAVELTE - Het is toch van de zotte? dachten ze in het dorp Havelte. Waarom moet een oudere, na bijvoorbeeld een operatie, ver weg van hun eigen dorp op krachten komen?

En daarom zijn ze in Havelte een proef gestart om ouderen een plekje in hun eigen dorp te geven. Dichtbij de familie. Zorginstellingen De Berkenhof en De Molenhof, thuiszorg, fysiotherapie en huisartsen werken samen in deze proef. De twee instellingen hebben kamers vrij die speciaal voor dit doel zijn.



Opvang zieken moet in eigen dorp

Maar zo eenvoudig is het niet, volgens projectleider Rijk van Omme. "Je hebt te maken met regels en financiering. Hoe lang laat je een kamer bijvoorbeeld leegstaan? En wat als het de oudere zo goed bevalt dat hij of zij niet meer weg wil. Dan is er voor een nieuwe patiënt geen ruimte. We gaan het bekijken."



In Havelte merkten ze dat veel van de oudere patiënten een plaats in een verpleegtehuis ver weg kregen. Dit tot groot verdriet van de oudere zelf. En de familie was er ook niet blij mee, vanwege de lange reistijd. Het moet na een operatie, ziekte, ongeval of het ontbreken van mantelzorgers mogelijk zijn in de buurt te worden opgevangen.



Gemeente betaald mee

Vanmiddag gaf wethouder Erik van Schelven van de gemeente Westerveld het startsein voor de proef 'Vangnet voor Havelte'. Westerveld draagt financieel bij. "Zie het maar als smeerolie om de proef op gang te brengen", zo zegt de wethouder.