Frivool Hurry-Up tankt vertrouwen richting beker Hurry-Up won thuis met 35-25 van het Belgische Visé (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up speelt zich warm voor de bekercompetitie. In de BENE-League boekte de ploeg uit Zwartemeer thuis een sterke zege op Visé: 35-25.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Door Europese verplichtingen van de Waalse tegenstander werd het duel op woensdagavond afgewerkt. Onder toeziend oog van zo’n vijfhonderd toeschouwers startte Hurry-Up sterk. Schutter Ronald Suelmann nam Hurry-Up bij de hand (9-4).



Middenblok

In de dekking zette Hurry-Up Visé, dat nog een kleine kans heeft op het behalen van de kampioenspoule, in haar hemd. Het middenblok bestaande uit Boonstra en Vrgoc maakte overuren, terwijl De Knegt tussen de palen zijn waarde bewees.



Na rust (18-8) gingen de Zwartemeerders vrolijk verder. Met lobjes en assists verwende spelmaker Trainavicius het publiek in Zuidoost-Drenthe. Even deed Visé iets terug (van 23-12 naar 24-17) maar met een draaibal maakte Falke aan de illusies van de gasten uit Wezet een eind.



Aalsmeer 2

Na het laatste fluitsignaal feliciteerde coach Vlijm zijn manschappen. Door een slechte openingsfase in de BENE-League rest de play-downs voor de oranjehemden. Hurry-Up, dat op de achtste plaats staat, mikt op de bekercompetitie.



Volgende week donderdag is de achtste finale. In Noord-Holland wacht eredivisionist Aalsmeer 2. Ook provinciegenoten E&O en tweede divisionist Unitas zijn nog actief in de beker.