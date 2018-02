Deel dit artikel:











Brandweer bevrijdt kat na anderhalve dag uit boom De kat beleefde angstige uren op grote hoogte (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - Luid gemiauw klonk de afgelopen anderhalve dag vanuit een boom aan de Hugo van Schaiklaan in Meppel.

Buurtbewoners ontdekten gisteren een kat, die in top van de boom zat. Verwoede pogingen het dier naar beneden te lokken mislukten, waarna ze de dierenambulance belden.



Na 32 uur in de boom lukte het de brandweer vanavond het angstige katje met behulp van een hoogwerker naar beneden te halen. Omdat er geen eigenaar bekend was, hebben medewerkers van de dierenambulance het dier meegenomen.