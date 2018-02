Deel dit artikel:











Westerveld blundert met gegevens werknemers Reestmond Westerveld maakt excuses richting medewerkers Reestmond (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

DIEVER - De gemeente Westerveld heeft per ongeluk de persoonsgegevens van medewerkers van werkvoorzieningsschap Reestmond online gezet.

Geschreven door Andries Ophof

Het gaat om gegevens van werknemers van Reestmond die van een tijdelijk contract over gingen naar een vast contract. De privé gegevens waren gekoppeld aan een raadsvoorstel. Wethouder Klaas Smidt heeft in de gemeenteraad openlijk zijn excuses aangeboden.



Privé gegevens werknemers liggen op straat

De gegevens hebben een compleet weekend op de website van de gemeente gestaan. Totdat een raadslid dit op maandagmorgen zag en alarm sloeg. Daarop zijn de gegevens meteen van de site afgehaald.



“Buitengewoon vervelend. Heel erg vervelend", zo zei Smidt. "Dit was een menselijke fout." Alle betrokken werknemers van Reestmond zijn op de hoogte gesteld van de fout. Bovendien is de Autoriteit Persoonsgegevens ingelicht."



Excuses aangeboden

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten te kijken naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. “We hebben met alle medewerkers er over gesproken. We kijken ook naar ons systeem om dit te kunnen voorkomen. We zullen elkaar er scherp op moeten houden. Deze raadsvoorstellen gaan via vijf personen, voordat ze worden gepubliceerd. Niemand heeft het gezien.”



Raadslid Wil Kreike van Sterk Westerveld vroeg zich nog af of de excuses van de gemeente voldoende waren. Volgens wethouder Smidt zijn ze aanvaard.