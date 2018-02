Deel dit artikel:











Kans op gladheid door sneeuwval Kans op gladheid (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het kan vanochtend in Drenthe op de wegen plaatselijk glad worden door sneeuw, waarschuwt het KNMI.

Het weerinstituut heeft voor Drenthe code geel afgegeven. Weggebruikers wordt aangeraden het rijgedrag aan te passen.



Volgens RTV Drenthe-weerman John Havinga kan plaatselijk 5 centimeter sneeuw vallen. De sneeuw gaat later in de ochtend over in natte sneeuw en regen.