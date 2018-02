Middenveldtentoonstelling gaat opnieuw niet door

WESTERBORK - De Middenveldtentoonstelling is voor de tweede keer op rij afgelast. Westerbork zou dit jaar gastheer zijn van het jaarlijkse evenement, maar er zijn onvoldoende mensen in het dorp gevonden om de organisatie op zich te nemen.

"Vijf jaar geleden was het evenement in Westerbork een succes", vertelt voorzitter Willem Talens. "De organisatie moet gedragen worden door de bevolking, maar dat kwam dit jaar niet rond. Een oproep in de plaatselijke krant leverde ook geen reactie op. Ik denk dat er te weinig vrijwilligers zijn die het op willen pakken."Volgend jaar is Beilen aan de beurt om het evenement te organiseren. Talens heeft goede hoop dat dat wel gaat lukken. "Midden-Drenthe is dan culturele gemeente van Drenthe. We zijn al druk met Midden-Drenthe in gesprek."Het is in totaal de derde keer dat het evenement niet door gaat. Vorig jaar ging de tentoonstelling in Hoogeveen niet door omdat er geen geschikt terrein kon worden gevonden. En ook in 2012 werd de Middenveldtentoonstelling in Hoogeveen afgelast.De Middenveldtentoonstelling bestaat ruim 130 jaar. Talens maakt zich zorgen over het afnemende draagvlak. "Na Beilen gaan we ons beraden op de toekomst. We willen niet meteen de handdoek in de ring gooien, maar we moeten nadenken over een andere vorm", aldus Talens.