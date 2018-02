Deel dit artikel:











Trouw blijft E&O trouw

HANDBAL - Aanvoerder Toby Trouw speelt ook het komende seizoen in de hoofdmacht van Oosting E&O.

De rechteropbouwer is bezig aan zijn zesde seizoen bij de club uit Emmen. Trouw is na Sander Visser en Wouter Sijpkes de derde sterkhouder die ook na de zomer in het groen-witte tenue te bewonderen is.



Laatste kans op promotieduels

Komende zaterdag speelt Trouw thuis met zijn ploeg de alles of niets wedstrijd tegen de huidige nummer 2 Hellas. Bij winst is er nog een kleine kans op promotiewedstrijden voor de BeNeLiga. Bij verlies kunnen die ambities voor dit seizoen in de ijskast. Het duel in Emmen begint om 20.30 uur.