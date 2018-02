Stelling: Amusement hoort alleen thuis op de commerciële omroep

ASSEN - Televisieprogramma's als Eén tegen 100, Bed & Breakfast en de specials van Boer zoekt Vrouw dreigen te sneuvelen op het publieke net door de invoering van de nieuwe Mediawet, schrijft De Telegraaf.

Ze trekken te weinig 'moeilijk bereikbare kijkers', zoals jongeren. Volgens de krant staan de tv-programma's op een lijst die is opgesteld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Die lijst is het resultaat van een onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe wet op de programmering van de publieke omroep (NPO).Door de wet, die eind 2016 werd aangenomen, is het maken van amusementsprogramma's voor de publieke omroep aan regels gebonden, meldt de NOS . 'Plat amusement' mag alleen nog als de NPO achteraf aannemelijk kan maken dat kijkers blijven hangen voor programma's met een meer educatief of informatief karakter. Het moet een middel zijn om kijkers naar de publieke omroep te krijgen, geen doel op zich.Succesvol amusement als Wie is de Mol, Heel Holland Bakt en Boer zoekt Vrouw ontspringen de dans, schrijft de krant. Die shows zouden wel genoeg moeilijk bereikbare kijkers trekken.