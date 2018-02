Dit weekend in de Drentse natuur: 17 en 18 februari

Een bezoek van de valkenier, vogelvoer maken of struinen door de Mandelanden. Er is dit weekend weer van alles te doen in de Drentse natuur.

Scharrelkids van het IVN kunnen zaterdag in Emmen luisteren naar de verhalen van een valkenier. Hij neemt zijn uilen mee en die kun je van dichtbij bekijken. Er wordt om 14.00 uur verzameld bij de parkeerplaats aan de voet van de voormalige vuilnisbelt in Emmen (tegenover Schansstraat 170, Emmen) bij de groene IVN vlag. Kosten zijn 3,00 euro per kind, ook ouders/broertjes/zusjes zijn welkom (tevens tegen betaling van 3,00 euro per persoon.). Meer informatie vind je hier Zondagmiddag kun je met het Drentse Landschap struinen door de Mandelanden. Het natuurgebied Mandelanden is vijf jaar geleden opnieuw ingericht en heeft daarbij haar oorspronkelijke natte karakter teruggekregen. De tocht begint om 14.00 uur tegenover de brug over het kanaal Buinen-Schoonoord, waar de Borgerderstraat overgaat in de Westdorperstraat. Deelname is gratis.In Peize kunnen kinderen tussen de 6 en 9 jaar zondagmiddag samen met het IVN vogelvoer maken. Dat gebeurt vanaf 14.00 uur in het Dorpshuis van Peize. Opgeven kan via ivn.jeugdactiviteiten.peize@gmail.com. Meer informatie vind je hier