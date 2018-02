ASSEN - Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe blijft dalen. In januari 2018 kregen 11.578 mensen een WW-uitkering. Dat is ruim 22 procent minder dan een jaar eerder.

Door de economische groei verliezen minder mensen hun baan en mensen met een WW-uitkering vinden vaker werk. Vooral in de technische sector groeit de werkgelegenheid. In januari van dit jaar waren er in Drenthe 1.400 vacatures in de techniek.Afgelopen maand nam de WW in Drenthe wel licht toe met 497 uitkeringen, volgens het UWV als gevolg van aflopende contracten en seizoenswerkloosheid.In Emmen ontvangt 5,9 procent van de beroepsbevolking een WW-uitkering en dat is het hoogste in Drenthe. Het aantal ontvangers van een WW-uitkering is in Emmen ten opzichte van het jaar ervoor wel gedaald met -25,5 procent. Alleen in De Wolden is die daling groter (-29,2 procent).