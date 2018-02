Deel dit artikel:











Emmen zet streep door woningbouwplannen 1500 woningbouwplannen gaan niet door (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De gemeente Emmen zet het mes in de bouw van 1.500 nieuwe woningen. De helft hiervan zou in de wijk Delftlanden komen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Op dit moment liggen er plannen voor het bouwen van 2.400 woningen in de gemeente, daar blijven er dus ongeveer 900 van over.



Geen medewerking gemeente

Op tien locaties verleent de gemeente geen medewerking meer. Dat zijn locaties in Emmen maar ook bijvoorbeeld in Nieuw-Weerdinge en Emmer-Compascuum.



"Dit zijn zogeheten slapende plannen, waar al jaren niks mee gebeurt", zegt wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen). Op een aantal locaties zijn naast de gemeente ook partijen als Lefier actief. "Zij zijn geïnformeerd en hebben nog 1,5 jaar de tijd om met hun plannen te beginnen."



De gemeente verwacht niet dat op die locaties snel actie ondernomen wordt. Op den duur wordt ook de bestemming wonen van die kavels afgehaald.



Per dorp een plan

"Oude locaties kunnen ook nieuwe locaties in de weg zitten", zegt Otter. Wel wil de gemeente nieuwbouw in elk dorp mogelijk houden. Daarom wordt er per dorp een plan opgesteld, waarin gekeken wordt naar nieuwbouw, sloop en energiedoelstellingen.