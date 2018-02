Fraudeverdachten Hijken weer op vrije voeten

ASSEN - De acht verdachten in een grote fraudezaak met Europese subsidies zijn voorlopig weer vrij. De groep werd vorige maand aangehouden.

Een 45-jarige vrouw en een 60-jarige man uit de gemeente Midden-Drenthe worden gezien als hoofdverdachten. De twee werden op 16 januari aangehouden in een huis in Hijken. De politie heeft tijdens het onderzoek voor zo'n 70.000 euro aan cryptomunten in beslag genomen. Eerder werd al bekend dat justitie beslag legde op onder andere zeven woningen en twee dure auto's.Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) deed in 2016 aangifte tegen de verdachten, omdat medewerkers vermoedden dat Europese subsidies voor het midden- en kleinbedrijf niet daarvoor werden gebruikt. De beide hoofdverdachten zouden dat geld zelf hebben gehouden.Het SNN kwam de fraude niet eerder op het spoor, omdat wel telkens netjes een begroting en urenverantwoording werd ingeleverd. Later bleken dat voornamelijk kopieën te zijn. Het strafproces zit volgens de politie in de dossierfase, wanneer de zaak voor de rechter komt is nog niet duidelijk.