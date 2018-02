Deel dit artikel:











Actiegroep: Belevingsvlucht Lelystad Airport is misleidend Lelystad Airport (foto: ANP/Peter Bakker)

ASSEN - Actiegroep Laagvliegroutes NEE heeft kritiek op de belevingsvlucht die bewoners dit jaar een realistisch beeld moet geven van de geluidsoverlast van het vliegverkeer naar Lelystad Airport.

Lelystad moet de overloop van het overvolle Schiphol worden. Eén van de toekomstige aanvliegroutes van Lelystad Airport gaat over Zuidwest-Drenthe. Volgens actiegroep Laagvliegroutes Nee is één vlucht met een passagiersvliegtuig misleidend.



Vijftig vliegtuigen

De actiegroep meent dat het geluid als minder storend wordt ervaren wanneer er slechts één vliegtuig overkomt, waarvan ook nog bekend is hoe laat. "De enige correcte weergave van de werkelijkheid is om die dag vijftig vliegtuigen over te laten komen, zoals dat ook in werkelijkheid gepland wordt, op circa 1.800 meter en dan van zes uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. En dat een paar weken achter elkaar", aldus de actiegroep.



Voor de bühne

Bovendien is de belevingsvlucht waarschijnlijk te laat, zo meent de actiegroep. "Als deze vlucht pas in de zomer plaatsvindt is wellicht alles al beslist rond Lelystad Airport en wordt deze belevingsvlucht alleen gedaan voor de bühne."