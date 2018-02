Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 15 februari In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor de plannen rond het TT Circuit (foto: Pixabay)

In het nieuws in een minuut van 15 februari: vanochtend is begonnen met de aanleg van een fietspad langs De Mussels tussen Lhee en Beilen. Ondernemers in Assen hebben grootse plannen bij het TT Circuit, en het verbod op rookruimtes is de strop voor café De Casteleyn in Elim