Deel dit artikel:











'Slechtste weg van Emmen' opgekocht door de gemeente De Jacob Lemairestraat (foto: Google Streetview)

EMMEN - De Jacob Lemairestraat op bedrijventerrein Bargermeer I is gekocht door de gemeente Emmen.

Geschreven door Janet Oortwijn

De weg, van ongeveer 500 meter, was in handen van Maxi Franchise en opslag BV, die de weg niet onderhield.



"De gemeente heeft wel eens wat lapwerk verricht", legt wethouder René van der Weide uit. "Het is momenteel een slechte weg en er komen veel klachten over binnen."



Omliggende bedrijven klagen over de slechte bereikbaarheid. De gemeente heeft daarom nu besloten de weg te kopen en deze op te knappen. Wel moet de vorige eigenaar daar nog 29.000 euro aan bijdragen, zo is mondeling afgesproken.



Als het aan Van der Weide ligt wordt de weg nog voor de zomer aangepakt. Hoeveel geld dat gaat kosten is nog niet bekend, omdat er een aanbestedingsprocedure loopt.