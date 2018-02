'We willen een boomhut op ons schoolplein en een zwembad op het dak'

RODEN/VEENHUIZEN - Geen raadsleden, maar vier kinderen voerden vandaag het woord in de raadszaal van de gemeente Noordenveld. Zij gaven de wethouder advies over hun nieuwe schoolplein in Veenhuizen.

De leerlingen zitten in de leerlingenraad van basisschool Speel en Leer in Veenhuizen. Ze vertegenwoordigen de kinderen uit groep vijf tot en met groep acht. Op het wensenlijstje staan een boomhut, een voetbalveld, een glijbaan, een zandbak voor de kleuters en eigenlijk ook een zwembad op het dak. Maar dat wordt toch wat moeilijk, moest wethouder Alex Wekema bekennen.Sinds september zijn basisscholen OBS De Vlinderhof en CBS De VeenSter in Veenhuizen gefuseerd. De school heet nu Speel en Leer en wacht met smart op een nieuw schoolgebouw. Met natuurlijk een nieuw schoolplein."Er zijn nu niet echt speeltoestellen op ons schoolplein", zegt de elfjarige Debora de Leeuw uit groep zeven. "We kunnen nu alleen maar hinkelen of twister doen en ja... dat doe je natuurlijk ook niet elke dag."Dus mochten de leerlingen bedenken hoe zij het liefst willen dat hun nieuwe schoolplein eruit ziet. Per klas stemden ze op hun favoriete speeltoestel. De jongens willen graag een voetbalveldje en de meisjes een plek om te 'chillen'. Jennie Faro (9) uit groep vijf weet het wel: een boomhut. "Want dan kun je ver kijken en goed kletsen."En dat kan wel volgens wethouder Wekema. "Ik vroeg de leerlingen om een top vijf en daar zit de boomhut ook bij. We gaan samen met de architect ons uiterste best doen om al die vijf wensen goed te verwerken."Binnen twee maanden gaat de wethouder opnieuw in gesprek met de leerlingen om te vragen of zij het plan voor het nieuwe schoolplein goedkeuren of willen aanpassen.