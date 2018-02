Deel dit artikel:











'Helft van collectief verzekerde inwoners in Emmen is overgestapt'

EMMEN - De helft van de collectief verzekerde inwoners bij de gemeente Emmen is overgestapt op een andere zorgverzekeraar.

Geschreven door Janet Oortwijn

Dat blijkt uit een evaluatie van de Zorgverzekeraar op Maat. Met de Zorgverzekering op Maat ondersteunt de gemeente Emmen inwoners met een laag inkomen bij het vinden van een passende zorgverzekering.



Stoppen van collectieve zorgverzekering

Reden om dit in het leven te roepen, had te maken met het feit dat de gemeente Emmen per 1 januari ging stoppen met de collectieve zorgverzekering.



"Ja als je zegt: 'we stoppen met de collectieve zorgverzekering, doeg', dan komt het niet goed, dat kan natuurlijk niet", aldus wethouder Jan Bos. Samen met de Bencom Group, bekend van poliswijzer.nl, is de gemeente aan de slag gegaan. De Bencom Group ontwikkelden de digitale vergelijker speciaal voor de regio Emmen.



'Dat is veel'

De gemeente ging vervolgens aan de slag om de groep van 5.300 inwoners met een minima-inkomen te bereiken. "Dit hebben we gedaan door te bellen en op huisbezoek te gaan", zegt Bos. "Er waren ook mensen bij die het hele systeem van een verzekering niet kenden."



Vrijwilligers van Sedna, Leger des Heils, Vluchtelingenwerk, Humanitas en apotheek de Vriendschap hebben samen met de inwoners naar de vergelijker gekeken. Van de 1723 inwoners die collectief verzekerd waren, is in ieder geval de helft over gestapt, vertelt een trotse Bos. "Vergeleken met het landelijke gemiddelde van zes procent, is dat veel. En zij besparen zo'n 509 euro gemiddeld op jaarbasis. Dat is veel."



Hoeveel mensen er van de 5.300 benaderde inwoners zijn overgestapt, weet de gemeente niet. "Daar hebben we met het oog op privacy, verder geen zicht op."