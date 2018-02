Militair hof hoort Admilson R. over aanslag met handgranaat

ARNHEM/HAVELTE - Het militair gerechtshof in Arnhem gaat Admilson R. horen over een aanslag met een handgranaat in Afghanistan in 2010. De zitting staat gepland in april, laat een woordvoerder van het hof weten.

Oud-soldaat Erik Groenendijk overleefde de explosie in een Nederlands pantservoertuig in Uruzgan ternauwernood. Volgens hem is Admilson R. degene die destijds een handgranaat in het voertuig moet hebben geplaatst en daarmee de ontploffing heeft veroorzaakt.Oud-militair Admilson R. uit Hoogeveen zit in de gevangenis omdat hij samen met zijn jongere broer Marcos wordt verdacht van drie moorden in Drenthe in 2012 en 2013. Hij is door de rechter veroordeeld tot dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden van Berend Smit uit Dwingeloo en het echtpaar Veenendaal uit Exloo. Het hoger beroep in deze zaak gaat volgende week donderdag verder.Groenendijk en R. verlieten na de aanslag allebei Defensie, maar officieel werd nooit iemand veroordeeld. De Koninklijke Marechaussee heeft bijna twee jaar geleden in opdracht van het Openbaar Ministerie opnieuw onderzoek gedaan naar de explosie, nadat Erik Groenendijk aangifte deed tegen Admilson. Het onderzoek leidde niet tot heropening van de zaak.Advocaat en oud-legerofficier Sébas Diekstra startte een zogenoemde artikel 12-procedure bij het militair gerechtshof in Arnhem, om Admilson alsnog te laten vervolgen. "Het feit dat het militair gerechtshof R. nu wil horen, lijkt te betekenen dat zij de zaak serieus onderzoeken", reageert Diekstra.