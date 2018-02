Deel dit artikel:











Begeleider M/V

Kun jij cliënten begeleiden in een jonge groeiende zorgonderneming? Je gaat hulp bieden aan mensen vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking en/of psychische problemen. Je draagt zorg voor de continuïteit van de begeleiding, observeert en zorgt voor overdacht. Je verricht daarnaast administratieve en huishoudelijke werkzaamheden.

Het betreft een oproepcontract voor 0 - 28 uur per week.



Toelichting dienstverband:

CAO Gehandicaptenzorg FWG 40, prettige werksfeer en ruimte voor eigen initiatief/ creativiteit. Diverse locaties in Zuid-Oost Drenthe (Emmen/Schoonebeek/Coevorden). Je start met een oproepcontract, bij gebleken geschiktheid langdurig/vaste uren. Ook avond-/weekenddiensten.



Eisen: Mbo-4 diploma of hbo in agogische richting + enkele jaren relevante werkervaring. Ervaring met de doelgroep en tenminste 21 jaar zijn. Je bent communicatief vaardig, flexibel, evenwichtig en kunt omgaan met conflictsituaties. Je bent een stevige persoonlijkheid met een cliëntgerichte werkhouding. Je bent in het bezit van rijbewijs B.



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 354418