Aanleg fietspad tussen Beilen en Dwingeloo na akkoord eindelijk van start Tussen Beilen en Dwingeloo kunnen fietsers vanaf mei veilig fietsen (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

DWINGELOO/BEILEN - Fietsers tussen Beilen en Dwingeloo kunnen vanaf mei veilig fietsen op een nieuw fietspad. Vandaag ging de schop de grond in en werd een start gemaakt met de aanleg van het fietspad.

Geschreven door Josien Feitsma

Het nieuwe fietspad komt los te liggen van de wegen De Vennen, De Mussels en Lheebroek, die nu de fietsroute tussen Dwingeloo en Beilen vormen.



'Gevaarlijke combinatie'

Hierdoor wordt het voor fietsers een stuk veiliger. "Het is de combinatie van veel woon- werkverkeer op de piekmomenten en op hetzelfde moment bevinden zich ook schoolkinderen op de weg. Dat levert een gevaarlijke combinatie op", legt wethouder Homme Geertsma van gemeente Westerveld uit.



Te hard

Tot nu toe was het zo dat fietsers op dezelfde weg fietsten als automobilisten. De maximale snelheid op sommige stukken van de weg is 80 kilometer per uur, maar volgens wethouder Gerard Lohuis van gemeente Midden-Drenthe was het probleem niet opgelost als alleen de maximale snelheid van de weg omlaag zou gaan.



"De weg nodigt toch gewoon uit om wat harder te rijden. En dan kun je wel zeggen, je mag hier maar zestig, maar daar gaan mensen zich toch niet aan houden", aldus Lohuis.



Twee gemeentes

Voordat het fietspad kon worden aangelegd moest er heel wat gebeuren. Het fietspad loopt namelijk door twee gemeentes en die gemeentes konden het voor een lange tijd niet eens worden over het plan. Dat kwam onder meer door de verschillende snelheden die op de wegen gelden. In Midden-Drenthe staat de weg in de boeken als een 80-kilometerweg en in de gemeente Westerveld als een 60-kilometerweg.



Vooral in Westerveld heeft het plan nog al wat voeten in de aarde gehad. Normaal gesproken legt de gemeente nooit een fietspad aan langs een 60-kilometerweg. "De ene gemeente had het wel in de plannen en wij hadden het niet in de plannen. Het zat ook niet in het budget, dus dan heb je een hele procedure", zegt Geertsma.



Miljoen

Uiteindelijk sprong de provincie bij als bemiddelaar en financierde zij een deel van het plan. In totaal kost het aanleggen van het fietspad ongeveer één miljoen euro. "Het gaat om veel geld, maar daar krijgen we ook veel voor terug", vindt Geertsma. "Dit is het laatste fietspad dat ontbreekt tussen Urk en Beilen, dus dan denk ik dat dit de beste oplossing is."



Bedenkingen

Ook aanjager Han Brommer, die het probleem bij de gemeente Westerveld aankaartte, is blij met de aanleg van het fietspad. "Na drieënhalf jaar inzet ben ik toch echt blij dat vandaag de schop erin gaat."



Straks kunnen zijn dochters weer veilig naar school fietsen. Toch heeft hij ook zijn bedenkingen. "Voor de fietsers wil ik geloven dat de veiligheid toeneemt, maar voor het autoverkeer heb ik mijn twijfels. De weg wordt wel wat smaller en ik ben bang dat mensen te hard blijven rijden", legt Brommer uit.



Snelheid

Of de snelheid op de weg naast het fietspad in Midden-Drenthe wordt aangepast is nog de vraag. "We gaan eerst het fietspad aanleggen en dan gaan we met elkaar de discussie voeren welke snelheid zou hier dan moeten zijn", zegt Lohuis.