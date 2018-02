Zoek het uit! - Waarom hangen er schoenen in de boom bij de skatebaan in Assen?

ASSEN - Wie wel eens langs Park Pittelo komt in Assen heeft ze vast gezien: tientallen schoenen en enkele kapotte skateboards die in de boom hangen bij de skatebaan.

Jan Abbing uit Assen vroeg zich af: Waarom eigenlijk? Voor onze rubriek Zoek het uit! gingen wij op zoek naar het antwoord.Het is geen onbekend fenomeen. Over heel de wereld zijn de schoenenbomen te vinden, en vaak in de buurt van een skatepark. En dus ook in Assen. Hoewel het vaker voorkomt, zijn de schoenen niet bij elke skatebaan te vinden. Bijvoorbeeld in Beilen, Borger, Smilde en Gieten hangt er niets in de bomen bij de parkjes. Terug naar Assen. Waar kunnen we onze zoektocht beter beginnen dan op de skatebaan zelf in Pittelo?Eenmaal daar aangekomen zitten er twee jonge meiden op de halfpipe met hun inline skates naast zich. Eerst maar eens wat foto's maken van de schoenen in de boom. De meisjes komen naar me toe, en vragen me of ik misschien weet waarom die schoenen daar hangen...? Ik moet een beetje lachen, dat wou ik nou juist aan hén vragen! Ze hebben geen idee.Ik kijk nog eens naar de boom. Meer dan dertig paar schoenen bungelen vrolijk aan hun samengebonden veters aan de takken. Een stuk of drie doormidden gebroken skateboards maken het plaatje mooi af.De schoenentrend lijkt te zijn overgewaaid vanuit Amerika. Maar ook daar doen verschillende verhalen de ronde over de reden achter de schoenen die aan de samengebonden veters in de boom bungelen.Een populaire maar enigszins verontrustende theorie is dat de schoenen een teken zouden zijn dat er in de buurt drugs te krijgen zouden zijn. Vooral in het eerder genoemde Amerika staan plekken met schoenen in bomen, lantaarnpalen en telefoonmasten hierom bekend.Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat dit, met de hoeveelheid schoenen én skateboards in de boom in Pittelo, hier van toepassing is. Ook de bewering dat het de afbakening is van het territorium van de maffia of een straatbende lijkt in Assen wat vergezocht.Een ander verhaal dat de ronde doet is dat het schoenen zijn van overleden vrienden van de skaters, die als eerbetoon in de boom zijn gehangen. Ook dit lijkt gezien de hoeveelheid schoenen bezijden de waarheid.De suggestie dat het de gebroken ledematen die men op de skatebaan heeft opgelopen symboliseert, lijkt dan nog meer hout te snijden, ook gezien de kapotte skateboards.Tijdens de zoektocht naar het antwoord lopen we op het internet tegen de term 'shoefiti' aan, een soort graffiti met schoenen. Het zou betekenen dat men met het gooien van de schoenen de plek wil markeren. Een soort 'ik was hier', maar dan niet met verf uit spuitbussen, maar door je schoenen in de boom achter te laten.Dat het een wereldwijd fenomeen is, hadden we al gezegd. Een Australisch filmcollectief vroeg zich hetzelfde af als Jan Abbing, 'wat is dat toch met die schoenen in de lucht?' Ze gingen, net als wij, op zoek naar het antwoord, op wereldwijde schaal. Het resultaat is een verzameling van verschillende theorieën uit verschillende delen van de wereld:In het filmpje worden veel verschillende voorbeelden genoemd. Van het vieren van het verliezen van je maagdelijkheid tot het steunen van (Amerikaanse) militairen in de oorlog. Een hoogleraar van de Universiteit van Toronto (Canada) zegt in het filmpje “.” Vrij vertaald: 'Als je ergens iets op een muur schrijft, of je schoenen achterlaat, heb je aan jezelf bewezen dat je bestaat.'In Nederland wordt het fenomeen steeds bekender. In de Gelderse gemeente Renkum opende een wethouder in 2015 het nieuwe skatepark zelfs door haar eigen schoenen als eerste in de boom te gooien In Duiven, Zwolle, Vlissingen, Alkmaar, Wageningen, Lelystad, Utrecht en Zoetermeer staat een zogenaamde 'schoenenboom'. Maar waarschijnlijk zijn er nog veel meer plekken waar de schoenen op mysterieuze wijze in de boom belanden. En in al die plaatsen stelt men zich dezelfde vraag... Waar komen die schoenen toch vandaan, en vooral, waarom worden ze in de boom gegooid?Het antwoord op deze prangende vraag kunnen we niet met zekerheid geven. Zoals in het filmpje van het Australisch filmcollectief al werd gezegd: Het is gewoon één van de Urban Legends, één van die mysterieuze dingen in het leven die gewoon zo zijn.Met onze rubriek 'Zoek het uit!' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen. En het antwoord zie je terug bij ons, op RTV Drenthe!