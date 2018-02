Deel dit artikel:











'Ik ben de trotste zus ter wereld' Savida klaar voor de reis (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) Savida met haar gelakte nagels (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

NOORDWOLDE - "Ik ben de meest trotse zus ter wereld", glundert Savida Das. De tweelingzus van topschaatster Anice Das reist donderdagavond af naar Pyeongchang om haar zus zondag aan te moedigen tijdens de 500 meter sprint.

Geschreven door Robert Jansema

"Het was zo onwerkelijk. Al die jaren hard werken, worden nu eindelijk beloond", zegt de 32-jarige tweelingzus, terugdenkend aan het Olympisch Kwalificatie Toernooi in Thialf.



'Een natuurtalent'

Ze groeiden op in Assen en stonden op jonge leeftijd al gezamenlijk op de ijzers. "Tijdens de trainingen werd al snel duidelijk dat mijn zus een natuurtalent was. Al na enkele trainingen mocht ze lessen volgen op de buitenbaan", vertelt Savida.



De tweelingzus schept vooralsnog geen hoge verwachtingen. "Haar doel is om tijdens de Spelen een persoonlijke record neer te zetten. Hopelijk rijdt ze zo hard als ze nog nooit heeft gereden", vult de goedlachse Das aan.



Oranje nagels

De aanwezigheid van de familie en haar zus Savida betekent veel voor de Olympische sportster. "Of ze nu goed of minder goed presteert, het is altijd fijn om een back-up te hebben als je aan de andere kant van de wereld zit", sluit Savida af.



Zondag zit Savida met haar oranje gelakte nagels op de tribune in Zuid-Korea. Op haar nagels staat de naam van haar zus met de bijbehorende Olympische ringen. Om 12:00 uur Nederlandse tijd maakt Anice Das haar debuut op de Olympische Spelen.