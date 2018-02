Achttien huizen Nieuw-Schoonebeek onder de loep genomen in onderzoek wateroverlast

NIEUW-SCHOONEBEEK - Ingenieursbureau Wareco begint morgen met het onderzoeken van kruipruimtes in woningen in Nieuw-Schoonebeek.

Wareco onderzoekt achttien woningen in opdracht van de gemeente Emmen. Het bedrijf is daar de komende weken mee bezig. Het onderzoek gebeurt in februari en maart omdat dat de natste periode van het jaar is.Inwoners van Nieuw-Schoonebeek ervaren overlast door de grondwaterstand. Reden voor de gemeente om een onderzoek in te stellen.Eerder ging er al een enquête naar 396 huishoudens de deur uit. Daarvan vulden 95 huishoudens deze in, waarvan 63 huizen vochtproblemen op de begane grond hebben en 76 huishoudens hebben vocht in de kruipruimte. Daarnaast heeft een groot gedeelte last van water in de kelder of van te veel water in de tuin. Ook hebben een paar inwoners zelf al maatregelen tegen de wateroverlast genomen, zoals het aanleggen van drainage, waterpompen en ventilatie.Bij achttien huizen wordt er vanaf morgen steekproefgewijs onderzoek gedaan.De resultaten van dit onderzoek worden samengevoegd met die van de enquête en het kruipruimte-onderzoek, zodat in kaart gebracht kan worden hoe groot het probleem is en welke oplossing er gevonden kan worden.Daarnaast zijn er zorgen over de ontwikkelingen rond het nabijgelegen Bargerveen, waar bufferzones worden aangelegd om water op te vangen en het natuurgebied nat te houden. Inwoners vrezen dat hiermee de wateroverlast juist erger wordt.