Deel dit artikel:











Het Drentse Landschap zoekt initiatieven voor Harry de Vroome Penning Wie wint de Harry de Vroome penning 2018? (Foto: Het Drentse Landschap)

Wie verdient de Harry de Vroome penning 2018? Het Drentse Landschap is op zoek naar mensen of initiatieven die iets bijzonders hebben gedaan voor de ontwikkeling van het landschap in Drenthe. De inschrijvingsprocedure is geopend.





Geluidswal bij Spier

Twee jaar geleden werd



Het inschrijfformulier vind je De Harry de Vroome Penning wordt elke twee jaar uitgereikt. De Vroome werkte bij Staatsbosbeheer en zette zich in voor de Drentse natuur. Hij overleed in 2001.Twee jaar geleden werd de prijs gewonne n door landschapsarchitect Aleks Droog voor het ontwerpen van de geluidswal en het bijbehorende ecoduct langs de A28 bij het Dwingelderveld.Het inschrijfformulier vind je hier . Inzendingen moeten voor 30 april worden ingeleverd bij Het Drentse landschap. Voor meer informatie over de prijs kun je terecht bij het Drentse Landschap