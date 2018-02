TT SpeedWorld: Een snelheidspark is meer onderscheidend dan een partijtje winkels

ASSEN - De Drentse ondernemers die samen attractiepark TT SpeedWorld willen bouwen doen niet mee aan de gisteren gepresenteerde omgevingsvisie omdat ze zich te veel onder druk voelen gezet door de gemeente Assen.

Dat zegt Gerard Kremer, die het woord voert namens de ondernemers. "De gemeente heeft geprobeerd om deze ondernemers onder hoge druk te laten tekenen, maar dat ging de ondernemers allemaal veel te snel en dus hebben ze niet getekend", zegt Kremer, die ook voorzitter is van ondernemersorganisatie MKB Noord.Het idee voor een amusementspark nabij het TT Circuit werd gisteren gepresenteerd. Dat gebeurde een paar uur na de persconferentie van de gemeente Assen. Wethouder Ruud Wiersema presenteerde daar samen met een paar andere ondernemers een nieuwe zogeheten omgevingsvisie voor het gebied bij het TT Circuit. De pijlers in dat plan zijn een ski- en ijsbaan, een Terra Experience en de OutleTT van Raymond Coronel.TT SpeedWorld wil mensen vermaken met alles wat met wielen en snelheid te maken heeft. Onderdelen van het plan zijn elektrisch racen, de grootste kartbaan van de wereld , een kombaan voor racen op fietsen en een TT Hotel. Net als bij de andere plannen wordt er gerekend op meer dan twee miljoen bezoekers per jaar.Naast de druk die de Drentse ondernemers voelden van de gemeente Assen om de omgevingsvisie te tekenen, lijkt ook de prominente aanwezigheid van de OutleTT in de plannen een probleem."Of dat direct honderd procent het probleem is weet ik niet. Wel dat er door de gemeente heel erg een koppeling wordt gemaakt met de ontwikkeling van het gebied en die OutleTT. Die OutleTT is helemaal niet nodig om zoveel toeristen die kant op te trekken", aldus Kremer. "Een snelheidspark is meer onderscheidend dan een partijtje winkels", besluit hij.