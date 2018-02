Niet heien, maar boren op bouwlocatie in Hoofdstraat Hoogeveen

HOOGEVEEN - De bouw van het nieuwe appartementen- en winkelcomplex De Casquette in het centrum van Hoogeveen is aangepast. De heiwerkzaamheden leverden bij twee omliggende panden schade op. De aannemer denkt dat nu te voorkomen door de palen de grond in te boren.

Uitvoerder Benno Veltink: "Er kwamen te veel trillingen vrij. We hadden op alle omliggende gebouwen trillingsmeters hangen. Maar we kregen te vaak signalen dat het niet goed ging. We hebben alles geprobeerd met heivalhoogtes. Maar het wilde gewoon niet."Bij twee panden in de omgeving van de voormalige PET!-locatie is door de heitechniek schade ontstaan. Volgens Veltink gaat het niet om constructieschade: "Het gaat om scheurvorming in een deur en een gevel. We gaan er nog mee aan het werk."30 palen zaten er al in de grond. Er zijn nu nog 146 te gaan volgens de nieuwe boortechniek. Veltink: "We plaatsen een boorkop met een iets grotere diameter op de stalen buis. Daar komt dan grout, een soort cement, uit. En dat geeft de stevigheid aan de fundering. En het gaat voorspoedig."Bij de bouw van het appartementen- en parkeergaragecomplex De Kaap even verderop ontstonden in 2015 ook al problemen bij het heien. De betonnen palen hardden niet uit, doordat er ondergrondse waterstromen zijn.Met de ervaring bij De Kaap is bij De Casquette direct al rekening gehouden. Maar nu wordt er een nog duurdere techniek gebruikt. Op de bouwplaats is inmiddels geen trilling meer te voelen. Wel is er een vertraging van twee weken ontstaan.De Casquette is een complex met 500 vierkante meter winkelruimte, een berging met parkeergarage en daar bovenop 24 appartementen. Het complex staat op een prominente plaats in de Hoofdstraat, naast de protestantse kerk. Veltink "Het wordt een mooi authentiek gebouw, duurzaam, in de jaren dertig stijl, hardhouten kozijnen en sluitstenen op de bouwlagen."Over 12 maanden hoopt de aannemer de klus te hebben geklaard.