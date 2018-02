Deel dit artikel:











Gladheid op wegen vanaf 22.00 uur Houd rekening met gladheid op de wegen (foto: Fred van Os / RTV Drenthe)

ASSEN - Mocht je vanavond vanaf een uur of 22.00 de weg opgaan, houd dan rekening met gladde wegen. Dit kan tot zo'n 10.00 uur morgenochtend het geval zijn.

Volgens RTV Drenthe-weerman John Havinga zijn de wegen nat en vochtig. "Dat in combinatie met een koude ondergrond, kan tot gladheid leiden." Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd.



Tijdens opklaringen die er vanavond komen, zullen de wegen snel afkoelen en kunnen daarom zelfs eerder het vriespunt bereiken dan de luchttemperatuur. "De temperaturen in de nacht zullen tot rond het vriespunt of net daaronder dalen", zegt Havinga.