FC Emmen-trainer Lukkien hoopt op massale steun: Ploeg verdient het

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien en topscorer Cas Peters hopen op massale steun van het publiek in de thuiswedstrijd van morgen tegen De Graafschap. "Deze ploeg verdient meer publiek en we kunnen de support ook heel goed gebruiken", aldus Lukkien.

De laatste thuiswedstrijd van FC Emmen, tegen koploper, NEC (1-0 zege) trok 3788 toeschouwers.FC Emmen is het nieuwe jaar uitstekend begonnen. De laatste vier duels werden gewonnen, waardoor de Drentse club bovenaan staat in de strijd om de 3e periode. Bovendien is de achterstand op koploper NEC binnen een maand geslonken van 15 naar 8 punten."Het publiek dat de wedstrijden al jaren trouw bezoekt, krijgt nu de beloning voor het vertrouwen wat ze in ons hebben en nu hopen we dat ook andere mensen in de omgeving enthousiast zijn geworden. Dat moet toch eigenlijk wel, want we spelen gewoon goed en winnen", vult Peters aan.Wanneer FC Emmen morgen De Graafschap verslaat doet de Drentse club dus op twee fronten (stand en 3e periode) uitstekende zaken. Daarom is de steun volgens Lukkien niet alleen een fijn, maar kan het ook van groot belang zijn. "Je zag het in de laatste thuiswedstrijd, tegen NEC, dat de steun van de 12e man belangrijk is. We stond in de tweede helft onder druk, maar omdat de supporters achter het team gingen staan kwam er extra energie in de ploeg."FC Emmen moet het stellen zonder Jeroen Veldmate en Glenn Bijl. Bijl zit een schorsing uit na zijn twee gele kaarten van afgelopen maandag bij Go Ahead Eagles en Veldmate ontbreekt vanwege trieste familie-omstandigheden. Michaal Chacon (voor Bijl) en Tim Siekman (verdediging) beginnen daardoor in de basis.FC Emmen - De Graafschap begint morgenavond om 20.00 uur.Later vanavond volgt er een uitgebreide voorbeschouwing op onze website.