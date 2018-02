Deel dit artikel:











Djammen: Triple Trouble's tienerblues uit Coevorden De mannen van Triple Trouble (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

COEVORDEN - Terwijl hun leeftijdsgenoten waarschijnlijk naar heel andere muziek luisteren maken de vier jongens van Triple Trouble blues. Best bijzonder, want ze zijn allen nog geen negentien jaar oud.

Maar wat vinden de vier jongens zo mooi aan blues? "Dat je je gevoel erin kwijt kan", zegt frontman Florian Lukkien (18) resoluut.



Bluesredders

Het begon voor de jongens een aantal jaren geleden met een keer bij elkaar zitten, jammen en met het enthousiasme van Florian voor de blues werd ook de rest lyrisch over de Amerikaanse muziekstroming.



Maar de jongens hebben een taak. "We proberen het iets moderner te maken. We hebben het idee dat het toch wel goed is om een beetje vernieuwing in de blues te brengen, anders dan sterft het gewoon uit. Dat is echt onze missie", aldus Florian. "We proberen met onze muziek in te spelen op zowel de oude als de jonge luisteraars", valt zijn broer Quintijn hem bij.



'Aware'

De heren speelden vooral covers, maar daar komt verandering in. Nog niet zo heel lang heeft Triple Trouble een eigen nummer uit en dat smaakt naar meer. "We waren heel erg op zoek naar een eigen nummer, maar dat viel toch wel wat tegen", legt Florian uit. "Op een middag was ik een beetje aan het pingelen en toen kwam ik een beetje bij tekst en bij een soort melodie en toen dacht ik: hé, dit kan weleens wat worden."



De komende tijd gaan de jongens bezig om meer eigen werk te schrijven. Doorgaan met muziek gaan ze zeker. "Ik denk dat ik namens de hele band mag stellen dat het podium voor ons de chillste plek is om te zijn", lacht Florian.