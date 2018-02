Deel dit artikel:











Werkgroep om toename beverratten in te dammen De beverrat zorgt voor overlast (foto: Pixabay)

ASSEN - Nederlandse en Duitse waterschapsbestuurders hebben een werkgroep opgericht om het groeiend aantal beverratten in het grensgebied in te dammen. Dat is woensdag afgesproken tijdens een bijeenkomst in het Duitse Oldenburg.





Van 49 naar 130

"De Duitse collega's ervaren ook steeds meer overlast van de beverrat en ze beseffen dat hun manier van werken niet goed werkt", aldus de bestuurder.



Vijf jaar geleden werden er in de grensstreek 49 beverratten gevangen, afgelopen jaar waren dat er 130. Volgens waterschap Hunze en Aa's komt het merendeel uit Duitsland. Dat meldt RTV Noord . Bestuurder Hilbrand Sinnema van waterschap Hunze en Aa's is tevreden met de afspraken. "We gaan de Duitsers helpen met onze kennis en kunde op het gebied. We gaan samenwerken op de werkvloer", zegt Sinnema.