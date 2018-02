Stemhulp gelanceerd in Assen en Aa en Hunze

ASSEN/GIETEN - Hier en daar een vreugdekreet vanmiddag in de collegekamer van Assen. De negen lijsttrekkers van Assen vulden als eersten de stemhulp in, en stuk voor stuk kwamen ze bij de eigen partij uit. Tot grote opluchting van sommigen.

De gemeente Assen lanceerde daarmee de stemhulp assen.mijnstem.n l die burgers een handje moet helpen bij hun keuze voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.De stellingen die de kiezer in de Asser stemwijzer tegenkomt variëren van wel of geen outletcentrum bij het TT Circuit, meer cameratoezicht of meer stadswachten, windmolens ja of nee, wie moet energiezuinig bouwen, tot wel of geen speciale ontmoetingsplekken voor jongeren.In Assen doen negen partijen mee, waarvan 50PLUS als enige nieuw is, en OpAssen is verdwenen.Ook in de gemeente Aa en Hunze is sinds vandaag een stemhulp te raadplegen via aaenhunze.mijnstem.nl . Daar gaan de stellingen over onder meer verdubbeling van de N34, welstandsvrij bouwen, de hoogte van gemeentebelastingen, wel of geen grote zonneparken en het toestaan van meer intensieve veehouderij. In Aa en Hunze doen de zes bestaande partijen mee.Maandag lanceerde de gemeente Emmen ook al een stemwijzer. Daar is de hulp misschien wel hard nodig, want er is keuze uit veertien partijen.