Cel voor gewelddadige Assenaar De man moet vijf maanden de gevangenis in (foto: pixabay.com)

ASSEN - Een 38-jarige man uit Assen moet voor een gewelddadige winkeldiefstal in Assen vijf maanden de cel in. De man werd in november betrapt op diefstal en bij de uitgang aangesproken. Hij verzette zich.

De man stond twee weken geleden ook nog terecht voor een mishandeling van een medepatiënt in een kliniek in Rotterdam. Een dag later werd hij tijdens een gesprek in dezelfde kliniek opnieuw agressief. Hij werd daarna de kliniek uitgezet en kwam bij het Leger des Heils in Assen terecht.



Naast de vijf maanden stonden nog vijf maanden aan oude straffen open. Die moet hij ook uitzitten.