Ex-kroegbaas vrijgesproken van aanranding

ASSEN - Een 39-jarige ex-kroegbaas uit Winschoten is niet schuldig aan aanranding. Hiervoor ziet de rechtbank in Assen te weinig bewijs.

Twee weken geleden eiste de officier van justitie onder meer tachtig uur werkstraf De man was in januari 2016 in café The Beefeater in Assen bedrijfsleider. De man die later aangifte deed werkte daar ook. Na het werk nam ook het personeel nog een borrel. De bedrijfsleider zou daarna handtastelijk zijn geworden.De ex-bedrijfsleider ontkende meteen. Beiden waren nog alleen in de kroeg toen dit zou zijn gebeurd. Het is dan zijn woord tegen het andere. Verder bewijs is er niet. En dan volgt vrijspraak, zo oordeelde de rechter.