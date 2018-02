Ontvoerde Lusanne van der Gun: 'Vluchten deed ik niet, S. kon achter de deur staan'

OLDEBERKOOP/ TWEEDE EXLOËRMOND - Voor het eerst vertelt Lusanne van der Gun uit Olderberkoop over haar ontvoering in 2003. Drie dagen lang werd ze door haar kidnapper Simon S. uit Rijperkerk gevangen gehouden. "Hij dreigde naar een kliniek te rijden waar mijn organen uit mijn lichaam zouden worden gehaald, als ik niet zou luisteren."

Ze deed haar verhaal aan AMBER Alert . Als 11-jarig meisje werd Lusanne op 25 augustus op weg naar school door een onbekende man een auto ingetrokken. Die avond eiste hij 200.000 euro losgeld. Na drie dagen werd ze uiteindelijk door haar ontvoerder in het Limburgse Venlo weer vrijgelaten, omdat hij zijn daad toch niet durfde voort te zetten. Negen dagen later werd de 63-jarige Simon S. opgepakt. Hem wachtte zeven jaar cel.Bij de ontvoering speelde ook Jacob van Alphen, uit Tweede Exloërmond, een rol. Hij werd door zijn vriend Simon S. geconfronteerd met de ontvoering, nadat S. op de derde dag van de ontvoering met zijn auto bij hem kwam voorrijden. Met Lusanne van der Gun in zijn kofferbak. Van Alphen kreeg uiteindelijk drie maanden cel , wegens het verzwijgen van informatie.In het interview vertelt Lusanne openhartig over hoe het moment van de ontvoering voor haar was, en wat er daarna gebeurde. Bijvoorbeeld over de nachten in de garagebox, waar ze werd vastgehouden."De roldeur van de garage stond op een kier, het bleef lang licht omdat het hoogzomer was", herinnert Lusanne zich. "“Ik had, geloof ik, een dekentje gekregen en ik had mijn jas bij me. Gekneveld was ik niet, ik kon een beetje rondlopen. Verkeer of mensen kon ik niet waarnemen, het moet een afgelegen plek zijn geweest."Vluchten heeft de gedachten van Lusanne nog gepasseerd, maar ze durfde het niet aan. "Ik woog mijn kansen af om onder de deur door naar buiten te kruipen en te vluchten. Ik deed het niet. S. kon immers achter die deur staan."Na drie dagen werd ze vrijgelaten bij een hotel in Venlo. Daar werd ze meteen herkend, aangezien ze overal in het nieuws was. De politie bracht haar naar het politiebureau, waar ze met haar ouders werd herenigd.Lusanne is inmiddels 25 jaar, woont samen met haar vriend en werkt als vrachtwagenchauffeur.