Renée Huizinga enige Drentse zaalvoetbalster in Oranje Renée Huizinga in het blauwe shirt van KTP Nieuw Roden in actie (foto: Anne Takens)

VOETBAL - Wat goed is komt snel is. Dat geldt zeker voor Renée Huizinga uit Assen. De 21-jarige voetbalster speelde ruim twee jaar geleden nog vrij anoniem bij Achilles 1894, maar inmiddels is ze al eens verkozen tot beste speelster in de eredivisie zaalvoetbal en kon ze afgelopen zomer een profcontract tekenen bij het Italiaanse Stone Five Fasano, uitkomend in de Serie A Calcio 5.

De Drentse ging op stage maar besloot uiteindelijk om (vooralsnog) toch in Nederland te blijven, bij haar club KTP Nieuw Roden waar ze zowel zaal- als veldvoetbalster is.



Te vroeg

Voor een buitenlands avontuur vond ze het dus nog te vroeg, maar tegen een uitnodiging van de KNVB zei ze volmondig ja en dus speelt ze zondag en maandag twee oefenduels met het nationale dameszaalvoetbalteam.



Nieuw leven ingeblazen

Het Oranje damesteam maakt zondag, waar wordt geoefend tegen Finland, na acht jaar haar rentree. Vanaf 1983 tot 2010 was er wel een Nederlands team, maar werden er maar mondjesmaat wedstrijden gespeeld. Het nieuwe Oranje moet daar, in navolging op het succes van de Oranje Leeuwinnen (die Europees kampioen werden vorig jaar) verandering in brengen.



EK-kwalificatie

"Ons eerste doel is kwalificatie voor het Europees Kampioenschap", laat Huizinga weten. In 2019 staat dat toernooi voor het eerst in de geschiedenis op de kalender. "Het is nog niet duidelijk wie we treffen in de kwalificatie, maar de verwachting is dat we in de zomer weten waar we aan toe zijn."



Zaal- en veldvoetbal

De komende twee oefenduels, zondag (Drachten) en maandag (Leek) tegen Finland staan in het kader van kennismaken, aldus Huizinga, die zowel op het veld als in de zaal speelt voor KTP Nieuw Roden. "En de combinatie gaat heel goed. Op het veld zijn we inmiddels twee keer achterelkaar kampioen geworden en staan we nu tweede in de 2e klasse en in de zaal staan we bovenaan in de eredivisie en hebben we ons inmiddels al geplaatst voor de landelijke bekerfinale die op 30 maart wordt gespeeld."