Raad Assen achter drie miljoen voor binnenstad: 'Vaart erin'

ASSEN - Drie miljoen uit de gemeentekas voor de binnenstad van Assen krijgt de volledige steun van de gemeenteraad.

Vanavond gaven alle partijen aan dat ze snel aan de slag willen met de binnenstad. Daarvoor is de drie miljoen volgens de meeste partijen 'een mooie impuls'."En nu de vaart erin", aldus D66. En volgens Stadspartij PLOP 'op volle kracht vooruit'. "En als het niet kan met de investeerders van de Vereniging Vastgoedeigenaren Assen Centrum (VVAC), dan graag in zee met ondernemers die wel hart hebben voor de binnenstad", vindt PLOP-fractievoorzitter Janna Booij.Ze doelde daarmee op de memo die de VVAC deze week stuurde naar de raad. Daarmee waarschuwen de vier beleggers rond het Koopmansplein de gemeenteraad nog eens dat ze alleen tientallen miljoen steken in de winkelpanden rond het plein als het outletcentrum er niet komt.D66 trekt zich weinig aan van 'de dreigende taal'. "Wij gaan door. Het is tijd om de handen uit de mouwen te steken en iedereen moet daarvoor grenzen verleggen", aldus Bob Bergsma.Ook de PvdA heeft 'het volste vertrouwen' in het binnenstadsplan, en de drie miljoen van provincie en drie miljoen van private partijen die erbij komen. "De schouders eronder, deze stad verdient een bruisende binnenstad."VVD en CDA twijfelen of de drie miljoen vanuit de gemeente wel voldoende is. "Het is niet meer dan een minimaal gebaar. Er moet veel meer komen in een fonds", zei VVD-raadslid Martin Rasker.De nieuwe binnenstadsorganisatie Vaart in Assen, die vorige week is opgericht, is blij met de politieke steun voor de uitvoeringsplannen. "Het voelt goed dat het plan voor onze binnenstad breed wordt gedragen. We kunnen verder en gaan snel aan de slag met nadere uitwerking van alle projecten. En dan heb ik het niet alleen over gevels, glas en stenen, maar ook over activiteiten. Want dat is nodig voor meer beleving in de stad," aldus voorzitter Henk van Hooft.