Kan FC Emmen titelfavoriet NEC nog bedreigen?

VOETBAL - Hoewel PSV op dit moment zeven punten voorsprong heeft op Ajax is vrijwel elke 'voetbalkenner' ervan overtuigd dat de club uit Amsterdam nog niet is uitgeschakeld in de titelrace, ook al zijn er nog maar elf duels te spelen in de eredivisie. Een niveau lager, in de Jupiler League, denkt vrijwel iedereen dat NEC zal promoveren. Toch verspeelde de club uit Nijmegen in anderhalve maand tijd al negen punten.

Kan FC Emmen, dat vierde staat met acht punten achterstand, nog een bedreiging vormen voor de club uit Nijmegen? In de Jupiler League zijn namelijk nog 14 duels te spelen. Voor de duidelijkheid: de achterstand van FC Emmen op NEC bedroeg op 12 januari nog 15 punten.In de technische staf en de spelersgroep van FC Emmen is in ieder geval niemand die daar over nadenkt. "Natuurlijk mag je dromen, maar niet teveel", aldus Cas Peters. "We moeten scherp blijven en niet verder kijken dan de eerstvolgende tegenstander. Dat is De Graafschap. Winnen we van die club, dan kunnen we misschien echt meedoen."Of Peters met 'echt meedoen' het gevecht om de titel bedoelt laat de aanvaller in het midden. Feit is wel dat Emmen bij een zege de ongeslagen koploper (al dan niet met FC Dordrecht, dat op bezoek gaat bij Volendam) blijft in de strijd om de 3e periodetitel.Na zeges op Fortuna Sittard (nummer 3), NEC (koploper) en Go Ahead Eagles (vorig jaar eredivisie) is de grote vraag welk team Emmen kan stoppen. Een logische vraag, want de mannen van Lukkien verloren van de 24 wedstrijden maar 3 keer. "Ik denk dat we onze eigen tegenstander kunnen worden. Daar moeten we voor waken. We moeten kritisch blijven. Steeds maar weer willen verbeteren. Dat kan, want er zit nog rek in is mijn mening", aldus de oefenmeester.Lukkien kan tegen De Graafschap, de nummer 7 in de Jupiler League (met 3 punten achterstand op FC Emmen) niet beschikken over Jeroen Veldmate en Glenn Bijl. Veldmate mist het duel vanwege droevige familie-omstandigheden en Bijl is vanwege zijn twee gele kaarten van afgelopen maandag bij Go Ahead Eagles geschorst. Voor hen spelen Tim Siekman en Michael Chacon.De opstelling van FC Emmen is als volgt:Telgenkamp; Klok, Veendorp, Bakker, Siekman; Ben Moussa, Chacon, Loen, Bannink; Peters en JansenFC Emmen - De Graafschap is live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint, net als de wedstrijd, om 20.00 uur.