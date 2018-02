Deel dit artikel:











Staande ovatie voor 'De Kinder van Vrees' De cast van de "De Kinder van Vrees' op de bühne (foto RTV Drenthe / Jeroen Willems) Het theaterstuk begon buiten. (foto RTV Drenthe / Jeroen Willems)

VRIES - Een staande ovatie gisteravond voor de muziekvoorstelling 'De Kinder van Vrees'. Een fictief theaterstuk dat is geïnspireerd door de vondst van 153 kinderlijkjes bij de Bonifatiuskerk in Vries.

Geschreven door Jeroen Willems

De voorstelling wordt gespeeld door de theatergroep E POI uit Ekehaar en er is muziek van de Want2Swing Bigband uit Assen. “Ik ben geboren hier in Vries. Ik kom hier vandaan en dus wilde ik iets doen hier in deze oudste kerk van Vries met een heel mooi mysterie rondom 153 kinderlijkjes", zegt regisseur Bert Rossing.



Gekke personages

In de voorstelling zitten een keur aan gekke personages die allen met elkaar in clinch liggen. De Vrouwen van Toen en Nu hebben het aan de stok met een Duitse professor en een dorpeling die een gat wil graven bij de kerk voor het aanleggen van glasvezel. De gekke professor heeft het ondertussen voorzien op het pasgeboren kindje van een ander personage.



Enthousiast

De voorstelling begint bij het gemeentehuis in Vries en gaat dan richting de Bonifatiuskerk. Het publiek reageerde na afloop enthousiast. “Het was mooi!. De muziek, acteurs. Echt goed voor elkaar”, zegt een van de bezoekers. “Ik vond het interessant en ik heb genoten", zegt een ander.



De voorstelling is nog drie dagen te zien. De voorstelling van vrijdag is net als de première uitverkocht.