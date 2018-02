Deel dit artikel:











Europa League-zege Sporting zonder Dost Bas Dost

VOETBAL - Sporting Lissabon is het Europa League-avontuur begonnen met een ruime overwinning. In Kazachstan was oud FC Emmen-spits Bas Dost niet nodig om Astana op eigen veld te verslaan (1-3).

Sporting-coach Jorge Jesus gaf voor het Europa League-duel aan dat de prioriteiten bij de competities in eigen land liggen. De trainer wilde het Europese avontuur niet helemaal laten lopen, maar de opvatting van Jesus verklaarde wel waarom Dost in Astana niet in actie kwam. De trainer wilde geen risico nemen met de goalgetter die nog op de weg terug is van een ribblessure.



Ook zonder de Oranje-international was Sporting bij machte een vliegende start te maken in de 2e ronde van de Europa League. De Portugezen, die dankzij een derde plaats in de groepsfase van de Champions League Europees overwinterden, kwamen in de zevende minuut nog op achterstand door een fraaie treffer van Marin Tomason. Maar in de vrieskou (17 graden onder nul) stelde Sporting na rust orde op zaken. Doelpunten van Bruno Fernandes, Gelson Martins en Seydou Doumbia zorgden voor een goede uitgangspositie op weg naar de laatste zestien in de Europa League. Volgende week is de return in Portugal.